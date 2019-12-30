الرئيس العراقي: القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي انتهاك لسيادتنا

وصف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين قصف الطيران الأمريكي لمقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم بأنه «انتهاك لسيادة العراق».

ودعا صالح في بيان صحفي «إلى وجوب احترام سيادة البلد والحرص على أمنه واستقراره وتأمين حماية البعثات والسفارات، والقواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب».

وقال: «المسؤوليات المترتبة على الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة تؤكد العمل على دعم إمكانات الدولة العراقية وتعزيز الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد على العمل المشترك في مواجهة الإرهاب».

وأكد الرئيس العراقي على « ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية والدولية».

ودعا «إلى ضرورة التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كلّ ما من شأنه الإضرار بالبلاد في هذه الظروف الحرجة».

كانت طائرات أمريكية قد قصفت أمس الأحد مقرات لقوات الحشد الشعبي تابعة لكتائب حزب الله العراقي في قضاء القائم أقصى غربي العراق أوقعت 25 قتيلا وأكثر من 51 جريحا.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القصف جاء «ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية»، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.