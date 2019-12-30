خالد العناني: 2020 هو عام المتحف المصري الكبير والرئيس سيعلن بنفسه قريبا موعد الافتتاح



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الربع الأخير من العام 2020، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن تاريخ الافتتاح قريبًا للعالم أجمع وليس للمصريين فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المتحف المصري الكبير شهد طفرة كبيرة وتخطي نسبة الأعمال 90%، مشيرًا إلى الاستعداد خلال الفترة المقبلة للاحتفال بوصول إلى 50 ألف قطعة إليه.

وأوضح أن الدولة تصرف كافة التمويل لجعله على مستوى عالمي، متابعًا: «التكنولوجيا المستخدمة داخل المتحف، الزائر سيرتدي نظارة كأنه دخل الهرم والآثار ويلمس التاريخ وهو لا يراه، هناك تأمين على أعلى مستوى، فضلًا عن السير تحت مسلة معلقة، إضافة إلى المسرح والسينما والمطاعم والمنشآت المتعلقة بالأطفال».

وذكر أن اليوم كان آخر موعد لتقديم التحالفات العالمية لتشغيل المتحف، موضحًا: «لم تتقدم شركات بمفردها وإنما تحالفات تضم دولًا كاملة حتى تقدم التسهيلات وتشغيل الخدمات كالمطاعم، لتغطية مساحة المتحف البالغة 500 ألف متر مربع».

ولفت إلى أن عام 2020 عام المتحف المصري الكبير، ومشاريع أثرية وسياحية أخرى، مشيرا إلى توجيه الدعوة لرؤساء وملوك العالم كافة لحضور حفل الافتتاح، واستمراره على مدار أكثر من يوم، حيث إنالوزارة اختارت ست شركات عالمية تنظم الفعاليات الكبرى، لتقديم مقترحاتهم المالية والتكنولوجية في الـ15 من يناير، ثم اختيار ثلاثة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.