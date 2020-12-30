إندونيسيا تحل جماعة إسلامية متشددة بسبب ما يزعم عن صلاتها بداعش

ذكر الوزير الإندونيسى المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محمد محفوظ، أن البلاد قررت حل جبهة الدفاع الإسلامية وهي جماعة إسلامية متشددة مثيرة للجدل، بسبب ما يزعم من علاقتها بتنظيم داعش.



وأضاف محمد محفوظ، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، فى جاكرتا، أن الجماعة فقدت وضعها القانوني، كمنظمة جماهيرية منذ يونيو 2019، لكنها واصلت تنفيذ أنشطتها كمنظمة وكانت في الغالب في خلاف مع السلطات.



وتابع: "بدءا من اليوم، إذا كانت هناك أي منظمة تزعم أنها جبهة الدفاع الإسلامية، يتعين أن نعتبرها غير موجودة نظرا لأنها فقدت وضعها القانوني".



وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أظهر محفوظ مقطع فيديو، تم تصويره في يناير 2015، لأعضاء المنظمة وهم يتعهدون بالولاء لداعش في منطقة "ماكاسار" في إقليم سولاويسي الجنوبية.



ويخضع زعيم الجبهة وهو رجل الدين المتطرف، محمد رزق شهاب، الذي عاد إلى إندونيسيا في نوفمبر الماضي، بعد أن عاش في منفى اختيارى لمدة ثلاث سنوات في السعودية، حاليا لاحتجاز الشرطة الإندونيسية بسبب ما يزعم من تنظيم تجمعات شعبية في أعقاب عودته انتهكت قانون الحجر الصحي لمواجهة مرض كوفيد-19.



واضطلعت الجماعة بدور مؤثر في تنظيم مسيرات في عام 2016، ضد حاكم جاكرتا آنذاك، باسوكي تجاهاجا بورناما، المتهم بالإساءة إلى القرآن. وتم محاكمته في اتهامات بالتجديف وحكم عليه بالسجن عامين في عام 2017.