أحكام بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 90 متهما في تركيا على صلة بمحاولة 2016 الانقلابية

أصدرت محكمة في أنقرة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون، بعد إدانتهم بمحاولة انتهاك النظام الدستوري، وذلك في محاكمة مرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي نفذه فصيل من الجيش عام 2016.



وبدأت المحاكمة، التي ركزت على الوقائع التي جرت في مقر القوات البرية في أنقرة، في عام 2017، وشملت ما مجموعه 132 متهما.



وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه من بين 92 حكما بالسجن المؤبد، كان هناك 12 حكما بالسجن المؤبد المشدد.



وأحكام المؤبد المشددة هي أقسى الأحكام الممكنة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، حيث لا توجد في مثل هذه الأحكام فرصة للإفراج المشروط.



وصدرت بحق 28 من المتهمين أحكام متفاوتة بالسجن، بعضهم لفترات تصل إلى أكثر من 19 عاما، وتراوحت التهم بين الشروع في القتل والانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة.



وذكرت الأناضول أن المحكمة برأت تسعة أشخاص من جميع التهم، بينما ستستمر المحاكمة بالنسبة لثلاثة آخرين.



وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة، وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.



وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.



ولا تزال هناك العديد من المحاكمات الجارية في تركيا على صلة بالمحاولة الانقلابية.