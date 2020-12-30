 النائب العام يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية ريجيني لعدم معرفة الفاعل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب العام يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية ريجيني لعدم معرفة الفاعل


نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:17 م

النائب العام يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية ريجيني لعدم معرفة الفاعل

وسنوافيكم بالتفاصيل

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