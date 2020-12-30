 سكاي نيوز: نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات عدن - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات عدن

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:06 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز» العربية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بسماع تحليق طائرات مسيرة قبل وقوع الانفجارات في مطار عدن.

وأكدت مصادر أمنية نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارات، موضحة أن القتلى والجرحى من المدنيين ومسؤولين محليين في عدن.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.

ورجحت مصادر أمنية، أن الانفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية، وذلك حسبما نشرته «سكاي نيوز» العربية، مساء اليوم الأربعاء.

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