المعارضة السورية: طائرة مسيرة تقصف سيارة في محافظة إدلب

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قصفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي اليوم الأربعاء سيارة في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق سلقين بريف إدلب الغربي ، مشيرا إلى أنه لم تحدد هوية من كان بداخل السيارة.

وأكد المصدر أن السيارة أصيبت بأضرار بسيطة ولم تقع أي إصابات بشربة.

وقال سكان لـ"د.ب.أ"، إن السيارة تعرضت لاستهداف بصاروخ وكان بداخلها شخصان تم نقلهما إلى مدينة سلقين.

وشهدت محافظة إدلب استهداف متكرر من طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لسيارات لقيادات من فصائل تقول إنها متشددة.