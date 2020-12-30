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مدير الصحة العالمية يحذر من الهجمات على العلم أثناء وباء كورونا

فيينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:17 م

قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان بالفيديو، اليوم الأربعاء، إن المجتمع الدولي سيفوز في المعركة ضد فيروس كورونا إذا تعلم دروس عام 2020.

وأوضح جيبريسوس أن العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معًا.

وتابع أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في عام 2020.

وأضاف جيبريسوس: "هناك ضوء في نهاية النفق"، مشيرا إلى نشر لقاح وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.


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