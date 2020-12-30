الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و286 وفاة

سجلت الهند 20 ألفا و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و224 ألفا و853 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 286 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفا و439 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 262 ألفا و272 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و834 ألفا و141 شخصا بعدما تماثل 26 ألفا و572 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.