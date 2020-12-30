المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: من العجلة رمي تهمة انفجار مطار عدن على الحوثيين

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، إنه من العجلة رمي تهمة انفجارات مطار عدن على الحوثيين.

وأضاف، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن «الحوثي عدو ظاهر، فمن يرفع شعار الموت لن يكون إلا عدوًا للبشر دون شك، لكن من العجلة رمي التهمة للحوثي».

وتابع: «ليس الحوثي المتضرر الوحيد من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين صرخوا ألمًا من الاتفاق وإعلان الحكومة كثر، وهناك رجال نظام قطر وتركيا وصراخهم كان الأشد».

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وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإيراني، حمل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية انفجارات مطار عدن.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.