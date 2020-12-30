متحدث التنمية المحلية: تلقينا 2 مليون و625 ألًفا و537 طلبا للتصالح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح يفوق 2 مليون و625 ألًفا و537 طلبًا في المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن البحيرة تتصدر المرتبة الأولى في العدد تليها الشرقية ثم القليوبية ثم الجيزة ثم القاهرة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن عدد طلبات التصالح منذ منتصف أغسطس حتى اليوم بلغ 2 مليون و122 ألفًا و355 طلبًا، واصفًا الأمر بأنه إنجاز كبير.

وأشار إلى أن المحافظات قامت بدور كبير على مستوى المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والمحافظين والنواب، قائلًا إن موظفي التنمية المحلية داخل المركز التكنولوجية لم يحصلوا على إجازة منذ 14 أغسطس الماضي.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى تكثيف العمل يومي الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى العاشرة مساء، في سبيل خدمة الأهالي في المحافظات، مؤكدًا على اتباع كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، والاستعانة بإنشاء الشوادر، إضافة إلى عمليات التطهير والتعقيم.

وذكر أن الوزارة نفذت عمليات رفع مخلفات القمامة على مستوى المحافظات في المدن والقرى والنجوع، متابعًا أنه تم رفع 16.5 مليون طن مخلفات منذ منتصف مارس الماضي.

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تلقي المحافظات 2 مليون و614 ألفًا و883 طلبًا للتصالح وتقنين الأوضاع حتى مساء أول أمس، وذلك قبل انتهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء الخميس المقبل.

وأشار إلى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفًا، و867 طلبًا، والشرقية 227 ألفًا و509 طلبات، والقليوبية 216 ألفًا و304 طلبات والجيزة 194 ألفا و954 طلبا والمنوفية 193 ألفا و389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و594 طلبا والمنيا 156 ألفا و299 طلبا.