تبون يبحث مع قائد الجيش الوضع الداخلي ومستجدات دول الجوار

استأنف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نشاطاته بعد عودته أمس الثلاثاء، من رحلة علاجية إلى ألمانيا استمرت شهرين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، إن تبون، عقد اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن شنقريحة، قدم لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود.

كان تبون أكد في تصريح نقله التلفزيون الرسمي بعد عودته من ألمانيا، أن البعد عن الوطن صعب جدا خاصة عندما تتراكم المسؤولية، مبرزا أنه لم يتبق إلا القليل للغاية حتى يستعيد عافيته بشكل كامل.

وعبرت العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن ارتياحها لعودة تبون، " سالما معافى" إلى وطنه.