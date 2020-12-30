رئيس جامعة سوهاج يخصص لجنتي عزل لامتحان الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرارا بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحرمي الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١م؛ وذلك حرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة طلابها وجميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون إصابات، وكذلك حق الطلاب المصابين بالعدوى في أداء امتحاناتهم.

وشدد عزيز، على أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزما بارتداء الماسك الطبي مع ارتداء قفاز نظيف، والحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر، ويجري غلقه جيدا في حاوية مغلقة، مضيفا أنه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، وذلك تحسبا لأي طوارئ.