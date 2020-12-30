تموين الأقصر: ضبط 750 كيلو ألبان وجبن منتهية الصلاحية

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ضبطت مديرية التموين بالأقصر 750 كيلوجراما من الألبان والجبن تظهر عليها علامات التلف والفساد، في أحد المخازن الكبري للسلع الغذائية، وذلك قبل إعادة تدويرها أو استخدامها.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.