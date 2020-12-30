حفل غنائي لحسين الجسمي وأنغام بالشارقة غدا

يحيي الفنانان حسين الجسمي وأنغام غدا (الخميس) حفلا غنائيا يقام على "مدرج مدينة خورفكان بالشارقة، التحفة المعمارية ذات الطابع الروماني التي تطل من جبال المدينة على شواطئها.

وتتيح إدارة المدرج المجال أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم لحضور الحفل، حيث أعلنت عن بثّه مباشرة على قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كما فتحت المجال للراغبين بمتابعة أحداث الحفل ومشاهدة مقتطفات خاصة عنه زيارة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبما يجسد حرصها على سلامة الجمهور وانسجامها مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، اتخذت إدارة المدرج سلسلة من التدابير الوقائية منها تحديد عدد الحضور عند 50% من الطاقة الاستيعابية، وتعقيم المدرجات والمرافق قبل بداية الحفل إلى جانب تخصيص بوابات حرارية عند المداخل وتوفير المستلزمات الوقائية مثل المعقمات والأقنعة.

يذكر أن مدرج خورفكان تم تصميمه وفق النمط المعماري الروماني، على شكل نصف دائري بمساحة مسطحة تقدر بـ 80 ألف قدم مربع، وبمقاعد تتسع لـ 3600 متفرج وبواجهات حجرية تشتمل على 234 قوساً، و295 عاموداً، التي تمنح الصرح الثقافي أبعاداً هندسية وعمقاً تاريخياً معاصراً.