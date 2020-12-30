انطلاق تمرين البدر 5 بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني غدا

تنطلق في البحرين، غدا الخميس، فعاليات التمرين المشترك (البدر/5) لمكافحة الإرهاب بين وحدة العمليات الخاصة للحرس الوطني البحريني مع قوة من القوات الخاصة في الجيش الباكستاني.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأربعاء، أن التمرين يستمر حتى يوم الخميس السابع من يناير المقبل، مشيرة إلى أن تنفيذ التمرين يأتي تزامنًا مع ذكرى تأسيس الحرس الوطني البحريني الـ24.

وأكد المقدم الركن الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة بالحرس الوطني البحريني، أن التمرين يأتي تفعيلاً لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى أن التمرين في نسخته الحالية، يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين (البدر)، التي جرى تنفيذ النسختين الأولى والثانية والرابعة منها في باكستان، فيما نفذت النسخة الثالثة ويجرى تنفيذ النسخة الخامسة في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين قد انعكست على تنفيذ التمارين والدورات المشتركة لزيادة مستوى تبادل الخبرات العسكرية بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.