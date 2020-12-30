 أوكرانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و243 وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و243 وفاة

كييف - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:54 ص

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 آلاف و986 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و45 ألفا و348 حالة.

وقال ستيبانوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 272 طفلا و453 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة فيما تماثل 16 ألفا و355 شخصا للشفاء وانتقل 2925 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا وأوديسا ثم دنيبروبتروفسك.

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