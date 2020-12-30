علقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، على عودة موسم العمرة بالنسبة للمصريين، قائلة إن السياحة تنتظر توجيهات وزارة الحج السعودية، فضلًا عن وضع الضوابط التي يلتزم بها المعتمر المصري.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن الفترة الحالية لأزمة كورونا شهدت إغلاقًا مفاجئًا للطيران ما تسبب في عودة المواطنين ونشأة لأزمة العالقين في دول مختلفة، معلقة: «لا نستطيع المغامرة بالمعتمرين في ظل هذه الظروف».

وتابعت أن قرار عودة موسم العمرة بالنسبة للمصريين يتم عرضه على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، مؤكدة أنه ليس قرارًا فرديًا خاصًا بوزارة السياحة والآثار.

وعلى جانب آخر، أشارت نائب وزير السياحة إلى أن مصر تلقت الإشادة من مسؤولين دوليين ومحليين رغم تداعيات أزمة كورونا على القطاع، مشيدة بمبادرات الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على العمالة.