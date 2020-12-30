كشف ملابسات تداول صورة لشخصين يحملان أسلحة بيضاء على «الفيسبوك»

كشفت مباحث الإنترنت في الإسكندرية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن منشور يتضمن صورة لشخصين يحملان أسلحة بيضاء، وتجمع بعض الأشخاص حولهم بالإسكندرية.

وتبين وقوع مشاجرة بين سائق مركبة "توكتوك" طرف أول، و3 أشخاص وهم (سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية وإثنين آخرين) "طرف ثانٍ"، جميعهم مقيمين بمحافظة الأسكندرية.

كما تبين أن المشاجرة وقعت إثر حدوث مشادة كلامية بين سائقى مركبتي الـ"توكتوك" على أولوية تحميل الركاب، فقام (سائق مركبة التوكتوك "طرف ثاني") بالاستعانة بباقي أفراد الطرف الثاني لاستعراض القوة ومحاولة الاعتداء على "الطرف الأول" دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة اثنين منهما "سلاح أبيض"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.