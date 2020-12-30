غينيا تبدأ التطعيم بلقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لكورونا

بدأت غينيا حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك في"الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 هذا الأسبوع ، مما يجعلها أول دولة أفريقية، في توزيع اللقاح والتطعيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة ريمي لاماه قوله عبر اتصال هاتفي من العاصمة كوناكري اليوم الأربعاء إن المرحلة الأولى من حملة التطعيم سوف تشهد تلقي 33شخصا جرعتين كل منهما خلال فترة ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن مسؤولين حكوميين، بمن فيهم وزراء وطاقم العاملين الرئاسي وكبار ضباط الجيش، سوف يكونوا من بين أول من يتلقون اللقاح.

وتعتزم غينيا اطلاق برنامج تطعيم على نطاق واسع العام المقبل، وقد سجلت البلاد 13688 إصابة حتى الآن ،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وقال وزير الدفاع محمد ديان في منشور على فيسبوك إنه تلقى جرعته الأولى.

وانتشر جدل حول "سبوتنيك في"منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيله للاستخدام قبل الانتهاء من الدراسات السريرية واسعة النطاق. قال مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن تحليلا مؤقتا لدراسات المرحلة النهائية أشار إلى أن نسبة فعاليته أكثر من 91٪ بعد تلقى متطوعين جرعتين.

كما أعربت غينيا عن رغبتها في الحصول على لقاح سينوفارم الصيني ، بحسب وزير الصحة الغيني.