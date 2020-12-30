سوريا: شهيد و3 جرحى في هجوم إسرائيلي على وحدة عسكرية بريف دمشق

شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، هجوما جويا، استهدف وحدة من دفاعات سوريا الجوية بريف دمشق؛ ما أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.



وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم الأربعاء، أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق.



وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".