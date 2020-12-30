تضع لجنة المتطوعين بالنسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، برئاسة شريف أبو العينين، اللمسات الأخيرة قبل افتتاح البطولة.

وقال أبو العينين للموقع الرسمي للبطولة :"عدد المتطوعين بالبطولة وصل إلى 540 متطوعا، وتم تخصيص ثنائي من المرافقين لكل منتخب ليكون إجمالي عدد مرافقي المنتخبات 64 بجانب عشرة احتياطيين.

وأشار أبو العينين إلى أن لجنة المتطوعين بها جزئين "الجزء الأول خاص بمرافقي المنتخبات والجزء الثاني من المتطوعين تم توزيعه على باقي لجان البطولة ليعاونوا لجنة التسويق ولجنة الإعلام واللجنة الطبية والإقامة والإعاشة ولجنة الانتقالات والاستقبال في المطار ولجنة الأمن والمقصورة وتوجيه الجماهير في المدرجات، ولجنة المسابقات".

وأردف "لأول مرة في أي بطولة، يجيد المتطوعون 12 لغة حيث حاولنا تغطية كل اللغات للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم".

وأوضح "يتدرب المتطوعون منذ شهرين ونصف وأصبح كل متطوع يعرف دوره كاملا و كل مرافق للمنتخب يعلم كل كبيرة و صغيرة عن المنتخب المسئول عنه".

وأتم "تدريبات المتطوعين تجري أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في الصالات المستضيفة للبطولة. الاستعدادات تجرى على قدم وساق خاصة أن منتخب اليابان سيحضر للقاهرة يوم 3 يناير لمواجهة مصر".