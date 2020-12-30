حصاد 2020 للمجلس الأعلى للثقافة يرصد 381 نشاطا وفعالية

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نظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي خلال عام 2020؛ عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات الثقافية الدولية المحلية بلغ عددها 381نشاط سواء بالمشاركات الفعلية أو ضمن تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة (الثقافة بين ايديك)؛ وذلك من خلال لجان المجلس المتخصصة ال 24 بالتعاون مع فريق أمانة المؤتمرات بالمجلس حيث استفاد المجلس من دعم كل مثقفي مصر والوطن العربي واستمر بتقديم فعالياته في ظل جائحة كورونا وقد جاءت الفعاليات ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ونشرت الفعاليات التي نظمها المجلس والمتاحة جميعها على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وارتكزت الأنشطة على عدد من المحاور:

أولاً: سلسلة الملتقيات والمؤتمرات الدولية والمحلية ( 6 مؤتمرات دولية ومحلية)

ثانيًا: منتدى الحوار الثقافي الدولي "14 فعالية" تتضمنت:

• سلسلة الثقافة تقربنا "5 فعاليات"

• سلسلة علاقات ثقافية بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية "9 فعاليات"

ثالثًا: سلسلة ندوات وأمسيات المجلس وتتضمن ندوات وأمسيات ومحاضرات وصالونات فكرية:؛ وتضمنت 91 فعالية

رابعًا: فعاليات تقام "أونلاين" بمشاركات من مصر والوطن العربي؛ تضمنت :

1- سلسلة محاضرات "ثقافة أونلاين تضمنت (24 فعالية)

2- سلسلة "اقرا معانا" تضمنت (106 فعالية)

3- سلسلة "كل يوم شاعر" تضمنت (75 فعالية) ونظمتها لجنة الشعر بالمجلس

4- سلسلة "قراءة في كتاب مترجم" تضمنت (10 فعاليات) ونظمتها لجنة الترجمة بالمجلس

5- سلسلة الفنون التشكيلية والعمارة تضمنت (44 فعالية)؛ ونظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس

6- سلسلة حياتنا مع الموسيقى تضمنت (11 فعالية)؛ ونظمتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس

ويمكن الاطلاع على تسجيلات للفعاليات المشار إليها عبر زيارة لصفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

أو قناتها على اليوتيوب على الرابط التالي

