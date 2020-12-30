الجيش اللبناني يوقف 3 شبان لاقترابهم من السياج التقني في سهل الخيام

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 3 شبان لاقترابهم من السياج التقني في منطقة سهل الخيام جنوب لبنان، وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاههم.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الثلاثاء إنه " بتاريخ 29/ 12/ 2020 قرابة الساعة 17.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاههم".

وبوشر التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص.

يشار إلى أن السياج التقني، هو سياج مجهّز بوسائل إلكترونية وضعه الجيش الإسرائيلي بمحاذاة الطريق الذي تسلكه دورياته على طول الخط الأزرق، ويتطابق مع الخط الأزرق في بعض الأماكن ويخرقه في عدد من النقاط، كما أنه يبتعد عنه في أماكن أخرى حسب طبيعة الأرض.