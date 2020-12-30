 الغنوشي يهنئ الرئيس الجزائري بعودته سالما إلى بلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الغنوشي يهنئ الرئيس الجزائري بعودته سالما إلى بلاده

رويترز
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:46 ص

هنأ راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" التونسية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وكتب الغنوشي عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "تهانينا لرئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة الأخ عبد المجيد تبون بمناسبة عودته سالما معافى لأرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج، مع تمنياتنا له بدوام الصحة والعافية، كما نغتنم هذه المناسبة لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين".

وعاد تبون إلى الجزائر أمس الثلاثاء بعد أن سافر إلى ألمانيا في 28 أكتوبر للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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