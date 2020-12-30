عمرو طلعت: إطلاق الموجة الثانية من الخدمات المرقمنة في مطلع 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستطلق الموجة الثانية من الخدمات المرقمنة على منصة مصر الرقمية في مطلع عام 2021.

وأضاف طلعت، في لقاء عبر الإنترنت خلال تغطية خاصة، قدمتها الإعلامية ريهام الديب على شاشة «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تخطط لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021.

وذكر أن الوزارة تخطط لافتتاح المرحلة الثانية من مراكز الإبداع الرقمي، متابعًا: «افتتحنا خمسة تجريبيا خلال عام 2020 سيتم افتتاحها رسميا في 2021 مع إضافة خمسة أخرى».