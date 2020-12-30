ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مرضى كوفيد-19 يشغلون أكثر من 18% من أسِرَّة المستشفيات في البلاد في 28 ديسمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذا المعدل ارتفع إلى 2. 18 % من 9. 17 % اليوم السابق عليه.

وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 ما يصل إلى 126 ألفا و845 سريرا.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد الاتفعت بنسبة 1.1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0728 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 5. 19 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أكبر من متوسط الزيادة على مدار أسبوع ماضي، وهو 1%.