يعتبر عام 2020 من أصعب الأعوام على أبطال الرياضة المصرية بسبب توقف النشاط أغلب فتراته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم ذلك شهدت الرياضة المصرية عدة إنجازات واضحة في الألعاب الشهيدة، بعيدا عن كرة القدم التي تستحوذ على اهتمام أغلبية الجماهير وتعد اللعبة الشعبية الأولى.

وإذا بدأنا بالألعاب الجماعية، فسنجد أن منتخب مصر الأول لكرة اليد نجح في حجز تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في تونس خلال الفترة بين 16 إلى 26 يناير الماضي، وحقق الفراعنة انتصارا تاريخيا على نسور قرطاج، في عقر دارهم واقتنصوا بطاقة التأهل للأولمبياد.

كما نجح منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عاما في التتويج ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الحالي ، وتأهل المنتخب لبطولة العالم في إنجاز مميز، خاصة أن اللقب الأفريقي غاب عن أحضان المنتخب منذ 10 أعوام.

وفي الألعاب الفردية، حقق المنتخب المصري للجودو لقب النسخة الـ41 من بطولة إفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي استضافتها مدغشقر في ديسمبر الحالي.

وجاء المنتخب المصري في المركز الأول برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وأحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصري، حاتم عبد الآخر(90 كجم)، عبد الرحمن محمد (81 كجم)، محمد محي الدين (73 كجم)، محمد عبد الموجود (66 كجم)، ورمضان درويش (100 كجم)، أما الفضيتان فحققها كل من: محمد علي عبد العال (81 كجم)، وأحمد علي (66 كجم)، وفاز بالبرونزيتين: علي حازم (90 كجم) وأحمد وحيد (فوق 100 كجم).

وعلى صعيد رياضة التنس، لمع اسم ميار شريف بطلة مصر، التي تصدرت المشهد في 2020 وخطفت الأضواء، وأصبحت ميار شريف أول مصرية تصل للدور الرئيسي لإحدى بطولات جراند سلام وهي بطولة رولان جاروس.

ولم تتوقف ميار شريف عند هذا الإنجاز، ولكنها حصدت لقب تشارلستون للتنس، وهي أول بطولة دولية تحققها البطلة المصرية، التي تأهلت أيضاً لنهائي بطولة لاس بالماس وخسرت النهائي.

وفي رياضة كمال الأجسام، تألق ممدوح السبيعي الشهير بلقب "بيج رامي" وخطف الأضواء، وأصبح السبيعي أول مصري يحصد لقب مستر أولمبيا للمحترفين، وهي أغلى بطولة للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وسرق بيج رامي الأضواء بعدما تحدى الظروف الصعبة التي واجهته مؤخرا وتحديدا إصابته بفيروس كورونا، وكاد كورونا أن يحرمه من خوض البطولة، ولكنه تعافى قبلها بأيام ونجح في التتويج باللقب.

وفي رياضة السباحة، واصلت السباحة المصرية فريدة عثمان مسلسل التألق، وفازت السمكة الذهبية بذهبية سباق 50 متر حرة في بطولة أمريكا المفتوحة في نوفمبر الماضي، كما حققت رقما قياسيا (25.10) ثانية لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وفي رياضة الاسكواش، ظهر اسم اللاعب فارس الدسوقي بعدما أطاح بعلي فرج المصنف الأول على مستوى العالم، وحقق الدسوقي المصنف رقم 13 على مستوى العالم، مفاجأة بالتفوق على منافسه علي فرج (المصنف الأول عالميا) بنتيجة (3-2) في نهائي بطولة "بلاك بول" للاعبين المحترفين في ديسمبر الحالي.