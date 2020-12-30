 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرواتيا إلى 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرواتيا إلى 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا

زغرب - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:47 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط كرواتيا أمس إلى 6 قتلى على الأقل "بينهم طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا"، وأكثر من 20 مصابًا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الكرواتية الحكومية (إتش أر تي)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بلينكوفيتش، دفع بقوات الجيش للمساعدة في عمليات الإغاثة في بلدة "بيترينجا" الواقعة جنوب شرق العاصمة والتي تعد الأكثر تضررا من الزلزال.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها تحدثت هاتفيًا مع بلينكوفيتش، وأمرت مبعوثا بالسفر على وجه السرعة إلى كرواتيا.

وقد بلغت شدة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بأضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.

يشار إلى أن نفس المنطقة تعرضت لزلزال أول أمس الاثنين بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر إلى جانب وقوع بعض التوابع الزلزالية الصغيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك