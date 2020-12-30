 الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان مبدئيا بشأن اتفاقية الاستثمار - بوابة الشروق
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الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان مبدئيا بشأن اتفاقية الاستثمار

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:20 م

توصلت الصين والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وذلك حسبما أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ووسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الأربعاء.


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