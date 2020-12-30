الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان مبدئيا بشأن اتفاقية الاستثمار

توصلت الصين والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وذلك حسبما أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ووسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الأربعاء.