«دمج ذوي الاحتياجات الخاصة» بالمجتمع و «خطر الانفجار السكاني» بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الأقصر.

فقد عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "خطر الانفجار السكاني" وأوضح سيد صدقي مفهوم الانفجار السكاني وأسبابه السيئة اقتصاديا واجتماعيا والحلول والمقترحات، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بمناسبة أعياد الكريسماس نفذتها أخصائي الفنون التشكيلية مستخدمة "ورق فوم، وبرت، وشريط ستان، ومقص"، كذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بأعواد الكبريت مستخدمة أعواد كبريت ومسدس شمع وكرتون.

وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع" تحدثت خلالها عزه القاضي عن مشاكل الدمج وكيفية التعامل معها ودور المجتمع الدولي والمؤسسات والأسرة وكيفية رعايتهم.

وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه" وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والتغذية السليمة وأنواعها والتباعد الاجتماعي، وذلك بمعهد الشافعي الابتدائي الأزهري بالمنشاة العماري.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أشهر الأدباء.. أحمد شوقي" تحدث سيد صدقي عن أشهر الأدباء منهم الشاعر أحمد شوقي ومفهوم الأجناس الأدبية والشعر العربي وتطوره والإسهامات الإبداعية، بجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي بعنوان "هيلن كيللر" سردها حسن رفاعي وتحدث عن رحلة علاجها وكيفية التخلص من الإعاقة السمعية والبصرية والنطق ومواقف من حياتها.

ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عمل "شجرة الكريسماس" نفذتها منى محمد على، وكذلك نفذ قصر ثقافة اسنا ورشة فنون تشكيلية عمل "كارت معايدة بمناسبة العام الميلادي الجديد" نفذتها رشا عبد الحميد، بينما أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم لطلائع المكتبة تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى إقامة قصر ثقافة حسن فتحي عرض مواهب من القرية وموهبة الغناء إيمان محمود العزب، بينما أعد بيت ثقافة الاقالتة عرض مسرح عرائس للأطفال نفذته سلوى جودة.