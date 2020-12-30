الأرجنتين تبيح الإجهاض في تحول كبير من أجل حقوق المرأة

أباحت الأرجنتين الإجهاض الاختياري بعد جدل داخلي حاد، في تحول تاريخي من أجل حقوق المرأة في واحدة من أكبر الدول الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 38/29 صوتا بعد مناقشة امتدت حتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، يمنح المرأة الحق في إنهاء الحمل بناء على اختيارها حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وتشكل الخطوة انتصارا للرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي جعل الموافقة على القانون تعهدا رئيسيا في حملته الانتخابية، كما يضع القانون الأرجنتين بين الدول القليلة في المنطقة التي تسمح بهذا الإجراء.

ويحتاج الاقتراح، الذي تم تمريره بالفعل في مجلس النواب بهامش كبير في 11 ديسمبر، الآن لخطوة أخيرة من فرنانديز الذي من المتوقع أن يوقع عليه ليصبح قانونا.

وتعد هذه هي أحدث علامة على تغيير جذري في موطن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول: فعلى الرغم من معارضة الكنيسة الكاثوليكية والجماعات الإنجيلية، تلقت الحملة المؤيدة للإجهاض موجة من الدعم من نساء الأرجنتين صغيرات السن، اللواتي قلن إن عدم الوصول إلى الإجراءات الطبية دفعت الآلاف إلى إجراء عمليات سرية في ظروف غير صحية وخطيرة.