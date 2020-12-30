مقتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لداعش شرق البلاد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى إلى 30، إضافة إلى إصابة 15 بجروح متفاوتة بعضهم في حالة حرجة، اليوم، في كمين لتنظيم «داعش» استهدف 3 حافلات عسكرية على طريق حمص-دير الزور، كانت تقل جنوداً من قوات النظام لقضاء عطلة رأس السنة في منازلهم.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، كميناً محكماً لعناصر تنظيم داعش استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام والفرقة الرابعة، في بادية الشولا على طريق «حمص-دير الزور»، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1214 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم.