بريطانيا: لقاح أكسفورد فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

‏قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن «المعلومات التي لدينا تفيد بأن لقاح أكسفورد فعال ضد سلالة كورونا الجديدة»، وذلك حسبما أوردت فضائية «bbc» العربية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأربعاء.

و‏وافقت السلطات المختصة في بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، على استخدام لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا.

وقال بيان، اليوم، من حكومة المملكة المتحدة: «قبلت الحكومة اليوم توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للسماح باستخدام لقاح أسترازينيكا من جامعة أكسفورد لكوفيد-19».

وأضاف البيان: «يأتي هذا بعد تجارب سريرية صارمة وتحليل شامل للبيانات من قبل خبراء في MHRA، التي استنتجت أن اللقاح استوفى معاييرها الصارمة للسلامة والجودة والفعالية».