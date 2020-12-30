ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أن السلطات في تركيا اعتقلت ، اليوم الأربعاء، شاعر كردي بارز يدعى يلماز أوداباشي، بسبب انتقادات وجهها لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن أوداباشي على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه نقل إلى المحكمة، بعد توجيه تهم الانتماء لمنظمة إرهابية له.

والشاعر الكردي من مواليد دياربكر عام 1962) ويعرف بمعارضته لنظام حكم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه نظام سحق الديموقراطية في بلاده على حد قوله.

وكان قد صرح إنه بموجب فوز هذا الحزب في الانتخابات التشريعية المعادة في الأول من نوفمبر عام 2015، قد تم الموافقة بشكل علني على كل أعمال العنف غير القانونية التي حدثت في الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر.

وكان الشاعر الكردي، قد كتب على تويتر في 4 أكتوبر 2015، تدوينة قال فيها إنه إذا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات نوفمبر)، فسأغادر البلاد كاعتراض سياسي.