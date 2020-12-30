أطباء ألمانيا يتوقعون تنامي الاستعداد لأخذ تطعيم كورونا في الشهور المقبلة

أشارت توقعات كلاوس راينهارت، رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، إلى تنامي الاستعداد لأخذ تطعيم كورونا خلال الشهور المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الأربعاء، قال راينهارت: "فقدت الجائحة رعبها بالنسبة للذين تم تطعيمهم وأصبحوا يشعرون بحالة أفضل الآن وصاروا أكثر استرخاء، وسيكون هذا أمرا معديا ولكن بالمعنى الإيجابي".

وأعرب راينهارت عن اعتقاده بأن تحقيق ما يُعْرَف بمناعة القطيع يتطلب أن يبلغ معدل التطعيم ما يتراوح بين 65 إلى 70%.

ونصح راينهارت باستمرار تفعيل التعليمات الخاصة بالتباعد المكاني والنظافة الصحية "فطالما أن كل واحد يرغب في التطعيم لن يمكنه الحصول على اللقاح، فلابد من الاستمرار في الالتزام بقواعد الحماية وحتى من قِبَل من تم تلقيحهم أيضا".

في الوقت نفسه، رأى راينهارت أن هناك احتمالا كبيرا في ان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم يعودوا معديين غير أنه لم يستبعد استمرار وجود مخاطر متبقية، مردفا: "ويتعين علينا اكتساب المزيد من الشواهد العلمية في هذا الصدد".