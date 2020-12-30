نور عبد القادر أول فتاة بدوية تتوج ببطولة الجمهورية للكاراتيه

حصلت اللاعبة نورعبد القارد مصطفى، أول بنت بدوية من محافظة مطروح، على المركز الأول والميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه كوميتيه، في نهائيات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 11 سنة وزن 32 كيلو.

وقالت نور عبد القادر، التي تنتمي لقبيلة العشيبات، إنها حصلت على بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتيه بعد التشجيع المتواصل من والدتها بعد وفاة والدها، حيث كانت دائمًا ما تدفعها للاستمرار في لعبة الكاراتيه، ومواصلة التدريب والاجتهاد والكفاح والإصرار والثقة بالنفس، وهي تعتبر مفاتيح النجاح بحصولها على بطولة الجمهورية بدون خسارة ولا نقطة طوال 6 مباريات.

وأضافت نور "تحفيز الكابتن تامر عبد الرؤوف مدربي في التدريب وتفوقي للوصول إلى المركز الأول والميدالية الذهبية، وتحقق هذا الحلم بتمثيل مطروح في جميع البطولات والألعاب حتى أصبح بطلة العرب والعالم، مثل اللاعب محمد صلاح والبطل بيج رامي، وفي النهاية أهدي هذا الإنجاز والميدالية الذهبية إلى روح أبي والذي وعدته بأن أكون بطلة في لعبة الكاراتيه".

ومن جانبه، أوضح تامر عبد الرؤوف مدرب اللاعبة نور عبد القادر، وهو بطل عالم وإفريقيا سابقًا، أن بنت مطروح أبهرت المشاركين في بطولة الجمهورية، وجميع المدربين عرضو عليها اللعب في أندية القاهرة والإسكندرية، ولكنها رفضت بسبب تمسكها بالعب باسم مطروح، وذلك لتفوقها في جميع المباريات بدون خسارة نقطة واحدة.

وتعد نور عبد القارد القطعاني، أول فتاة بدوية من مطروح تحصل علي بطولة جمهورية في رياضة الكاراتية في عمر 11 عام، وحصل لاعبون من قبل على بطولة الجمهورية من مطروح، ولكن باسم أندية من خارج المحافظة.