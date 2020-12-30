هيمنت الانتخابات الأمريكية على المواقع الإخبارية واهتمامات المتابعين خلال 2020، وخاصة مع احتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي سعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تمكن من الفوز بأصوات المجمع الانتخابي.

لكن الانتخابات الأمريكية لم تكن الوحيدة التي شهدها العام الاستثنائي، بل إن العالم شهد انتخابات في أماكن أخرى بعضها مر بسلام، وآخر اتسم بالتشكيك وعدم الاعتراف بالنتيجة المعلنة..



وخلال السطور التالية ترصد لكم «الشروق» أبرز الانتخابات التي أُجريت عام 2020:

• آخر ديكتاتور في أوروبا يفوز بولاية سادسة ويصف المعارضين بـ«الجرذان»

فاز رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، والذي يُوصف بأنه «آخر ديكتاتور في أوروبا» بولاية سادسة بنسبة 80.1% من الأصوات بينما حصلت مرشحة المعارضة الرئيسية سفيتلانا تيكانوفسكايا على 10.12%.

وتجمع عشرات الآلاف من معارضي لوكاشينكو، في العاصمة مينسك للاحتجاج على النتائج، وانطلقت «مسيرة الحرية» في وسط العاصمة في ظل غضب متزايد من التلاعب المزعوم بالانتخابات.

على الجانب الآخر، ألقى الرئيس البيلاروسي خطابًا أمام الآلاف من أنصاره، انتقد فيه المعارضين ووصفهم بأنهم «جرذان»، ودعا أنصاره إلى الدفاع عن وطنهم واستقلالهم.

• بوركينا فاسو.. زعيم المعارضة يقر بهزيمته

كسب رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، الذي يُتَهم بعدم التحرك بمواجهة التهديد الجهادي في البلاد، رهانه عبر الفوز بولاية ثانية من الدورة الانتخابية الأولى، لكن المعارضة شككت بصحة هذه النتائج.

وأقر زعيم المعارضة في بوركينا فاسو زيفيرين ديابري، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس روك كابوري بفارق مريح.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فوز كابوري بنسبة 57.87%، فيما حصل أقرب منافسيه وهما زيفيرين ديابري وإيدي كومبويجو على 12.4%، و15.48% على التوالي.

• غينيا.. المحكمة الدستورية ترفض طعنا قدمه الخصم وقوات الأمن تمنع الوصول إلى منزله

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في غينيا أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 18 أكتوبر، أرجحت كفة الرئيس الغيني ألفا كوندي بنسبة 59,49% من الأصوات، في ظل توتر حاد واعتراضات على نزاهة الاقتراع.

ورفضت المحكمة الدستورية طعونًا قدمها أربعة معارضين، بينهم خصمه الرئيسي سيلو دالين ديالو، معتبرة أنه «لا أساس لها» وأكدت أن الاقتراع كان «نظاميًا».

وبالتزامن مع إعلان المحكمة، منعت قوات الأمن الغينية الوصول إلى منزل ديالو، وكانت شاحنات ثقيلة لمكافحة الشغب آليات بيك-آب تغلق الشارع المؤدي إلى منزل المعارض في ضواحي كوناكري.

• رغم حملات التخويف الصينية.. رئيسة تايوان تفوز بولاية ثانية

تمكنت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إينج وين، من الفوز بولاية ثانية إثر حصولها على نسبة 57,1% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع 2020.

وفازت وين في الانتخابات الرئاسية، إثر حملة انتخابية نددت فيها باستبداد بكين، فيما قادت السلطة الشيوعية من جانبها حملة تخويف اقتصادية ودبلوماسية لعزل هذه الجزيرة.

وأعلنت الرئيسة المنتخبة أن السلام يعني تخلي الصين عن تهديداتها تجاه تايوان، مبدية أملها بأن تدرك السلطات في الصين أن تايوان - البلد الديمقراطي - وحكومتها المنتخبة ديمقراطيًا، لن تتراجع في وجه التهديدات والتخويف.

• المعارضة تقاطع الانتخابات في ساحل العاج والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه

أعلنت اللجنة الانتخابية في ساحل العاج فوز الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، بولاية رئاسية ثالثة، بعد أن حصل على 94.27% من الأصوات في انتخابات قاطعتها المعارضة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق إزاء التوتر والاستفزازات والتحريض على الكراهية التي سادت ولا تزال مستمرة في البلاد حول هذه الانتخابات».

• رئيس توجو يدعو الناخبين لتجديد الثقة به وينجح في الفوز بولاية رابعة

فاز مرشح الحزب الحاكم فور جناسينجبي، بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في جمهورية توغو بنسبة 72,36%، في الوقت الذي زعمت فيه المعارضة حدوث عمليات تزوير.

ووفقًا للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، تفوق جناسينجبى على المنافسين السبعة الآخرين بفارق كبير، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للجمعية الوطنية ميسان أغبيوم كودجو.

وكان الرئيس، قد دعا الناخبين إلى تجديد الثقة به لضمان السلام والأمن في توجو وسط تهديد متزايد من التطرف في منطقة غرب أفريقيا.

• بفارق ضئيل.. الرئيس البولندي يفوز بولاية جديدة

أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا، فوز الرئيس أندريه دودا، بولاية جديدة بعد أن حصل على 51.2% من الأصوات في جولة الإعادة، بفارق ضئيل بينه وبين منافسه عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، الذي حصل على نسبة 48.8% من الأصوات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في بولندا، القاضي سيلفيستر مارسينياك، خلال مؤتمر صحفي، إن الأصوات في الدوائر المتبقية لن تؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية.

• المعارضة تتعهد باتخاذ خطوات لقلب «الهجوم الوقح» على ديمقراطية غانا

أعلنت رئيسة مفوضية الانتخابات في غانا عن فوز الرئيس الغاني أكوفو-أدو، الذي يتزعم الحزب الوطني الجديد، بنسبة 51,59% من الأصوات، مقابل 47,36% لمرشح المعارضة الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي جون ماهاما.

وسارع حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى تأكيد رفضه لنتيجة الانتخابات، وقال النائب عن الحزب، هارونا إدريسو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أكرا، إن «الأدلة الدامغة المتوافرة، تمنعنا من قبول هذه النتيجة الزائفة والمتسرعة».

وأضاف إدريسو «نعتزم اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل قلب هذا الهجوم الوقح على ديمقراطيتنا»، وفق تعبيره.

• المتعهدة بمكافحة الفساد بلا هوادة تحقق فوزا مفاجئا في مولدوفا

حققت رئيسة الوزراء السابقة المؤيّدة لأوروبا ورئيسة حزب العمل والتضامن مايا ساندو، فوزًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في مولدوفا، متقدّمة بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون، الموالي لروسيا.

وبعد فرز 99,07% من بطاقات الاقتراع، حصلت ساندو على 57% من الأصوات، مقابل 43% لدودون الذي استهدفته اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته التي استمرّت أربع سنوات.

وأدلى الناخبون في مولدوفا بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التي تنافس فيها دودون الداعي إلى «الاستقرار»، وساندو التي تعهّدت مكافحة الفساد بلا هوادة.

• وزير الاقتصاد البوليفي السابق يفوز من الدورة الأولى بالانتخابات الرئاسية

فاز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس، بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا من الدورة الأولى، بعد حصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وتقدم وزير الاقتصاد السابق بأكثر من 20 نقطة على منافسه الرئيسي الوسطي كارلوس ميسا، ويكون بذلك أعاد الحركة نحو الاشتراكية إلى الحكم بعد استقالة إيفو موراليس في نوفمبر 2019.

ورحبت رئيسة البلاد بالوكالة جانين انيز، بفوزه قائلة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ليس لدينا بعد تعداد رسمي لكن بحسب المعطيات التي بحوزتنا، لقد فاز آرسي شوكيوانكا بالانتخابات».