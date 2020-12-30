 جونسون: إيجاز استخدام لقاح أكسفورد - أسترازينيكا انتصار للعلم البريطاني - بوابة الشروق
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جونسون: إيجاز استخدام لقاح أكسفورد - أسترازينيكا انتصار للعلم البريطاني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:50 ص

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سعادته بإيجاز استخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) الخاص بفيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون - في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء- "إنها لأخبار رائعة حقًا وانتصار للعلم البريطاني.. سننتقل الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين في أسرع وقت ممكن".
وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا)، بعدما أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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