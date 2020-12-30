 الجيش اللبناني: نتابع الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: نتابع الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني - ارشيفية
الجيش اللبناني - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:23 م
أعلن الجيش اللبناني، اليوم  الأربعاء، متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "إن طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، اخترقتا اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة باتجاه شمال شرق وصولا حتى بلدة بنت جبيل".

وأشارت إلى أن الطائرتين غادرتا الأجواء من فوق بلدة ميس الجبل.

وكشفت قيادة الجيش عن أنه تم أمس "تسجيل 5 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأشارت إلى خرق زورق حربي إسرائيلي أمس المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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