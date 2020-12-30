محادثات جديدة بين الحكومة الهندية والمزارعين بشأن القوانين الزراعية الجديدة

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قال وزير الزراعة الهندي ناريندرا سينج تومار، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين الحكومة وممثلي المزارعين حول القوانين الزراعية الجديدة ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، ستتواصل يوم 4 يناير المقبل.

وأضاف تومار أن الاجتماع الذي عقد اليوم لم يكن حاسما، في حين توصل الجانبان إلى أرضية مشتركة بدرجة ما بشأن قضايا قانون الكهرباء وعقوبات حرق المخلفات الزراعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوعين من 4 موضوعات محل خلاف بين الحكومة والمزارعين.

في الوقت نفسه مازال قادة نقابات المزارعين مصرين على إلغاء ثلاثة قوانين زراعية ، بينما حاولت الحكومة شرح فوائد هذه القوانين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة تقديم ضمانات مكتوبة لشراء المحاصيل بحد أدنى للأسعار.

ويحتج المزارعون منذ شهر على قوانين، تقول الحكومة إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة وزيادة دخل المزارعين.

ويخشى المزارعون من أن القوانين التي تهدف لتبسيط القواعد المتعلقة بالتخزين وتسويق المحاصيل ستعود بالفائدة على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحرة.