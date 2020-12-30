وزارة الزراعة الفرنسية: ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور إلى 21 حالة

تواجه فرنسا تفشيا لإنفلونزا الطيور، منذ عدة أسابيع، وتم تسجيل 21 حالة لسلالة "إتش.5.إن.8" شديدة العدوى من الفيروس المسبب للإنفلونزا الطيور، بين مزارع دواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة في البلاد، في بيان، تم إرساله بالبريد الإلكتروني، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

ويشمل ذلك 12 مزرعة مصابة في مناطق لاند وفيندي ودو-سيفر والبرانس-العليا منذ 21 نوفمبر.

وتسمح فرنسا الآن لرؤساء الشرطة بإصدار أوامر بإجراء عملية إعدام وقائية للدواجن بالقرب من المزارع التي تظهر بها حالات تفش مؤكدة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.