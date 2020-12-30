الجاسوس جوناثان بولارد يعود إلى إسرائيل بعد 35 عاما من الاعتقال في أمريكا

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وصل جوناثان بولارد، الذي كان أدين في الولايات المتحدة بالتجسس لصالح إسرائيل، إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وكان تم اعتقاله في الولايات المتحدة قبل 35 عاما، وقضى فترة محكومية بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما بعد إدانته بالتجسس.

وقد عاد بولارد، 66 عاما، إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، ترافقه زوجته إستر.

وأظهر مقطع فيديو شاركه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الزوجين وهما ينزلان على درجات سلم الطائرة، ويقبلان الأرض عند وصولهما إلى إسرائيل.

واستقبلهما نتنياهو لدى وصولهما، وسلم بطاقة هوية جديدة للأمريكي اليهودي، المولود في تكساس، والذي تم منحه الجنسية الإسرائيلية عام 1995 خلال وجوده في السجن.

وقال نتنياهو: "إنها لحظة مؤثرة للغاية أن يعود جوناثان وإستر إلى الوطن.. الآن يمكنكما البدء في حياة جديدة، بحرية وسعادة".

وتم إلقاء القبض على بولارد في نوفمبر من عام 1985، وأدين في عام 1987 بتسريب معلومات سرية لإسرائيل خلال عمله كمحلل في الاستخبارات البحرية الأمريكية.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وتم الإفراج عنه بشروط في عام 2015، بعدما قضى 30 عاما خلف القضبان. وقد انتهى الإفراج المشروط بحقه الشهر الماضي.

واعترفت إسرائيل في التسعينيات بأن بولارد كان عميلا لها ومنحته الجنسية.