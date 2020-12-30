ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 338 ألفا و544 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 338 ألفا و544 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 3708 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس (الثلاثاء).

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن متوسط ​​عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 2210 حالات وفاة إضافية يوميا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.