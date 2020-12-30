 ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 338 ألفا و544 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 338 ألفا و544 حالة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:57 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 338 ألفا و544 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 3708 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس (الثلاثاء).

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن متوسط ​​عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 2210 حالات وفاة إضافية يوميا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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