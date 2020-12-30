مصادر أمنية يمنية: 5 قتلى على الأقل وعشرات المصابين جراء انفجارات عدن

أفادت ‏مصادر أمنية في اليمن، بأن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، أوضحت المصادر، أن الهجوم على مطار عدن أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات.



وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.



وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.



ورجحت مصادر أمنية، أن الانفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية، وذلك حسبما نشرته «سكاي نيوز» العربية، مساء اليوم الأربعاء.