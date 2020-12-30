 أمريكا: 19.4 مليون إصابة بكورونا والوفيات 336529 - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 2:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: 19.4 مليون إصابة بكورونا والوفيات 336529

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:51 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بنسبة 1ر1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين، إلى 4ر19 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0321 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 336 ألفا و529.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 21ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 7ر1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 11 بالمئة في الإصابات مقارنة بنفس الفترة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 513 الفا و 713.

وشهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ 24 ساعة الماضية بتسجيل وفاة 288 مريضا بالفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك