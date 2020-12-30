وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز نصف مليون والبرازيل أكثر المتضررين

تجاوزت أعداد الوفيات في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي نصف مليون شخص وفاقت حصيلة الإصابات حتى الآن 15 مليونا.

وبحسب إحصاء نشرته وكالة "رويترز" اعتمادا على الأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية فإن أكثر من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، والتي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر الماضي.

وعبّرت السلطات الصحية الإقليمية عن قلقها من تأثير احتفالات نهاية العام على المنظومات الصحية التي بلغت طاقتها القصوى في منتصف عام 2020.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إن البرازيل سجلت 58718 إصابة جديدة مؤكدة في الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1111 وفاة بسبب "كوفيد-19".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإن البرازيل سجلت ما يقرب من 7.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 192681 وفاة.