مقتل موظف بمنظمة أطباء بلا حدود في هجوم على حافلة بإفريقيا الوسطى

لقي أحد العاملين بالمنظمة الطبية الدولية، أطباء بلا حدود، حتفه إثر هجوم على حافلة قرب مدينة جريماري بجمهورية إفريقيا الوسطى، حسبما أعلنت المنظمة اليوم الأربعاء.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صحفي: "أصيب الموظف بجروح بالغة في الحادث الذي وقع في 28 ديسمبر، وأودى بحياة عدد من الركاب وأسفر في إصابة عدة ركاب آخرين".

وقالت مارسيلا كراي، نائبة رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، "هذا الحادث المسلح في جريماري ومقتل زميلنا، دليل آخر واضح على الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المتكرر في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وانتخبت الدولة الإفريقية الحبيسة جغرافيا مؤخرًا رئيسًا جديدًا وبرلمانًا جديدًا في خضم نزاع مسلح، بما في ذلك هجمات يشنها متمردون مسلحون. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت أكثر من 60 مصابًا بعد القتال وتجدد العنف المرتبط بالانتخابات.

وفي الليلة التي سبقت انتخابات الأحد الماضي، تعرضت أربعة مكاتب على الأقل لمنظمات إغاثة للهجوم والسرقة في مدينة بوار شمال غرب العاصمة بانجي، بحسب منظمة وورلد فيجن.