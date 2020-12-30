لا يبدي رئيس ميناء كاليه، حيث تغادر العبارات من فرنسا إلى بريطانيا، قلقا بشأن فوضى محتملة، بعد نهاية المرحلة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست) في الأول من يناير المقبل.

وقال جون مارك بويسيسو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بنقل سلع بين مينائي كاليه ودوفر "إننا مستعدون".

وأضاف أنه من المهم للشركات أن تقوم بملء إقراراتها الجمركية لتفادي التأخير، مثلما يحدث مع تلك الشركات التي ليس لديها إقرارات، مما يؤدي الى التوجه لمكان انتظار منفصل والخضوع لفحوص إضافية.

ويتعين على الشركات اعتبارا من الأول من يناير المقبل الإعلان عن سلعها للجمارك، قبل شحنها إلى الإتحاد الأوروبي والعكس صحيح، من خلال نظام كمبيوتر خاص.

ويحصل سائقو الشاحنات لدى وصولهم إما على ضوء أخضر لعبور القنال أو ضوء برتقالي، مما يعني المزيد من عمليات الفحص .

وأضاف: "المرور في يناير المقبل سيكون هادئا على أي حال".

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي أوائل هذا العام ودخلت فترة انتقالية، تنتهي في 31 ديسمبر، عندما ستغادر بشكل نهائي السوق الموحد والاتحاد الجمركي للتكتل.