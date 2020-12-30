رئيس وزراء إيطاليا يطالب الحكومة بسرعة الاتفاق على خطة استخدام المساعدات الأوروبية

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حث رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي حكومته الائتلافية على سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استخدام حزمة المساعدات الأوروبية البالغة قيمتها 209 مليارات يورو (257 مليار دولار) والمخصصة لدعم التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام "لا يمكننا ترك هذه الفرصة التاريخية تفلت ولا يجب أن تقامر الحكومة بالمصداقية التي صنعتها".

جاءت تعليقات رئيس الوزراء بعد أسابيع من تصاعد التوتر داخل ائتلاف يسار الوسط الحاكم حول كيفية استخدام المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي.

ويتبنى كونتي وجهة نظر معارضة لوجهة نظر رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الذي يقود حزب "إيطاليا فيفا" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

واعترف كونتي أمام الصحفيين اليوم بأن "كل هذا ليس جيدا"، مضيفا أنه سيسعى إلى حلول مشتركة للخلافات "بما يخدم مصالح البلد".

وقال إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن خطط استخدام المساعدات الأوروبية خلال كانون ثان/يناير وشباط/فبراير المقبلين.

يذكر أن كونتي يقود حكومة ائتلافية من أحزاب الوسط واليسار منذ أيلول/سبتمبر 2019. يضم الائتلاف الحاكم حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى جانب حزبي إيطاليا فيفا والحرية والمساواة.